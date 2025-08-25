Ausblick: PVH gewährt Anlegern Blick in die Bücher

PVH wird am 26.08.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,01 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte PVH ein EPS von 2,80 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 2,12 Milliarden USD – ein Plus von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem PVH 2,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,84 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 10,56 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,82 Milliarden USD, gegenüber 8,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at