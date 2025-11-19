Erste Schätzungen: PVH legt Quartalsergebnis vor

PVH wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.12.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.10.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,53 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 8,12 Prozent erhöht. Damals waren 2,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 0,96 Prozent auf 2,28 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,89 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,56 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 8,65 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at