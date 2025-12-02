02.12.2025 07:01:06

Ausblick: PVH veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PVH stellt am 03.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,54 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,34 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,26 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,28 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 8,88 Milliarden USD, gegenüber 8,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

ATX schließt fester -- DAX zum Handelsende deutlich schwächer -- US-Börsen gehen schwächer aus dem Handel -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag freundlich, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigte. Die US-Börsen gaben nach. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
