Ausblick: PVH veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

PVH stellt am 03.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal vor.

12 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,54 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 8,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,34 USD erwirtschaftet wurden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,26 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,28 Milliarden USD aus.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,89 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,56 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 8,88 Milliarden USD, gegenüber 8,65 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at