Ausblick: qbeyond (ex QSC) legt Quartalsergebnis vor

qbeyond (ex QSC) lädt am 10.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,010 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte qbeyond (ex QSC) -0,010 EUR je Aktie erwirtschaftet.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 44,7 Millionen EUR gegenüber 47,0 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,04 Prozent.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,015 EUR, gegenüber -0,040 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 185,2 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 192,6 Millionen EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at