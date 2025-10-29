Ausblick: Qingdao Haier vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Qingdao Haier lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Qingdao Haier die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,069 EUR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 EUR erwirtschaftet worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,11 Prozent auf 8,90 Milliarden EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,55 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 31 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,273 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,260 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 32 Analysten durchschnittlich auf 37,10 Milliarden EUR, gegenüber 36,65 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at