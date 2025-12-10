Quanex Building Products Aktie

WKN DE: A0MV6A / ISIN: US7476191041

10.12.2025 07:01:06

Ausblick: Quanex Building Products stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Quanex Building Products wird sich am 11.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,515 USD gegenüber -0,300 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 4,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 492,2 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Quanex Building Products für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 470,7 Millionen USD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,00 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,82 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,28 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Quanex Building Products Corp

Quanex Building Products Corp 11,70 1,74% Quanex Building Products Corp

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung der Fed: US-Börsen schließen mit Gewinnen -- ATX schließt stabil -- DAX zum Handelsende etwas leichter -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Mittwoch zurück. Der deutsche Leitindex präsentierte sich etwas schwächer. Die US-Börsen legten am Mittwoch zu. In Fernost wiesen die wichtigsten Aktienmärkte zur Wochenmitte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

