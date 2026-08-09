Quantum Aktie
WKN DE: A40M9N / ISIN: US7479066000
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: Quantum gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Quantum gibt am 10.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,170 USD. Das entspräche einem Gewinn von 90,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,870 USD erwirtschaftet wurden.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 16,74 Prozent auf 75,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 64,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,075 USD im Vergleich zu -7,970 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 313,1 Millionen USD, gegenüber 279,6 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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