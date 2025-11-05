Ausblick: QuinStreet gewährt Anlegern Blick in die Bücher

QuinStreet lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,213 USD je Aktie gegenüber -0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,25 Prozent auf 279,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte QuinStreet noch 279,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,06 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 1,19 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at