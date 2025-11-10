Ausblick: Raisio stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raisio wird am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,044 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 46,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,030 EUR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 59,1 Millionen EUR aus – das entspräche genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 59,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 5 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,156 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,110 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 5 Analysten auf durchschnittlich 226,6 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 226,8 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at