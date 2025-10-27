Erste Schätzungen: Raisio veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Raisio stellt voraussichtlich am 11.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

5 Analysten schätzen, dass Raisio für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,044 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Raisio 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 59,5 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Raisio 59,1 Millionen EUR umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,156 EUR im Vergleich zu 0,110 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 227,0 Millionen EUR, gegenüber 226,8 Millionen EUR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at