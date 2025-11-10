Ausblick: Raisio verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raisio veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,044 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Raisio einen Gewinn von 0,030 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Umsatz von 59,1 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen ebenfalls 59,1 Millionen EUR umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,156 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,110 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 226,6 Millionen EUR, gegenüber 226,8 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

