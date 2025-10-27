Erste Schätzungen: Raisio zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Raisio stellt voraussichtlich am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,044 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Raisio noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 EUR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Raisio im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 59,5 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,64 Prozent gesteigert.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,156 EUR, wohingegen im Vorjahr noch 0,110 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 227,0 Millionen EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 226,8 Millionen EUR waren.

Redaktion finanzen.at