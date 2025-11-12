Ausblick: Rakuten zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Rakuten präsentiert in der am 13.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,066 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,230 USD erwirtschaftet worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,80 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rakuten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,21 Milliarden USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,398 USD, gegenüber -0,500 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 16,81 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,04 Milliarden USD generiert wurden.

