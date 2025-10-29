Erste Schätzungen: Rakuten veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rakuten wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 13.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,066 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rakuten ein EPS von -0,230 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,80 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Rakuten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,21 Milliarden USD aus.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,398 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,500 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 16,81 Milliarden USD, gegenüber 15,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at