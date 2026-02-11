Ausblick: RaySearch Laboratories (B) legt Quartalsergebnis vor

RaySearch Laboratories (B) präsentiert in der am 12.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,57 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei RaySearch Laboratories (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 1,75 SEK in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 346,1 Millionen SEK aus – das entspräche einem Plus von 7,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,7 Millionen SEK in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,03 SEK. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,94 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 1,31 Milliarden SEK aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

