RBB Bancorp Aktie
WKN DE: A2DVAJ / ISIN: US74930B1052
|
19.04.2026 07:01:06
Ausblick: RBB Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse
RBB Bancorp präsentiert am 20.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,452 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll RBB Bancorp 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 32,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 40,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte RBB Bancorp 54,6 Millionen USD umsetzen können.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie, gegenüber 1,83 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 134,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 238,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RBB Bancorp
|
07:01
|Ausblick: RBB Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
25.01.26
|Ausblick: RBB Bancorp verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
11.01.26
|Erste Schätzungen: RBB Bancorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu RBB Bancorp
Aktien in diesem Artikel
|RBB Bancorp
|22,87
|2,60%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.