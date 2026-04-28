Regency Centers Aktie

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WKN: 888499 / ISIN: US7588491032

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Regency Centers legt Quartalsergebnis vor

Regency Centers stellt am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten schätzen, dass Regency Centers für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,623 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,580 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 381,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 413,0 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD im Vergleich zu 2,82 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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