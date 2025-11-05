REGENXBIO Aktie
WKN DE: A140E0 / ISIN: US75901B1070
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: REGENXBIO veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
REGENXBIO wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -1,302 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei REGENXBIO noch ein Verlust pro Aktie von -1,170 USD in den Büchern gestanden.
10 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 24,1 Millionen USD gegenüber 24,2 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,29 Prozent.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -2,285 USD, gegenüber -4,590 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt 227,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 83,3 Millionen USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
