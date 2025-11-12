Rekor Systems Aktie
WKN DE: A2PJLA / ISIN: US7594191048
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Rekor Systems verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Rekor Systems lädt am 13.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 3 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 11,0 Millionen USD – ein Plus von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rekor Systems 10,6 Millionen USD erwirtschaften konnte.
3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,243 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,710 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 41,6 Millionen USD, gegenüber 46,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
