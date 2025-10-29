Erste Schätzungen: Rekor Systems präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Rekor Systems wird voraussichtlich am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,043 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 11,0 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 3,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,243 USD je Aktie, gegenüber -0,710 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 41,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 46,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at