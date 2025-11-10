Ausblick: Resona legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Resona wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 27,06 JPY je Aktie gegenüber 25,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 34,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 293,44 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Resona für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 191,74 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 110,81 JPY, gegenüber 92,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 782,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.089,97 Milliarden JPY generiert worden waren.

