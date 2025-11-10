Resona Holdings Aktie
WKN: 766461 / ISIN: JP3500610005
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Resona legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Resona wird am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 27,06 JPY je Aktie gegenüber 25,47 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 34,66 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 293,44 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Resona für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 191,74 Milliarden JPY aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 110,81 JPY, gegenüber 92,40 JPY je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 782,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 1.089,97 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Resona Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
10.11.25
|Ausblick: Resona legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Resona präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Resona präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.06.25
|Nikkei 225-Papier Resona-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Resona Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
12.05.25
|Ausblick: Resona öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)