Resona Holdings Aktie
WKN: 766461 / ISIN: JP3500610005
|
27.10.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Resona präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Resona wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,06 JPY. Im Vorjahresquartal waren 25,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 34,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 293,44 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Resona für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 191,99 Milliarden JPY aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 110,81 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 92,40 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 784,30 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.089,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Resona Holdings Inc.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Erste Schätzungen: Resona präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Resona präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.06.25
|Nikkei 225-Papier Resona-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Resona Aktionären eine Freude (finanzen.at)
|
12.05.25
|Ausblick: Resona öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Resona Holdings Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Resona Holdings Inc.
|8,15
|-1,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.