Erste Schätzungen: Resona präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Resona wird voraussichtlich am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,06 JPY. Im Vorjahresquartal waren 25,47 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 34,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 293,44 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Resona für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 191,99 Milliarden JPY aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 110,81 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 92,40 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 784,30 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.089,97 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at