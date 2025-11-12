Ausblick: RESORTTRUST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

RESORTTRUST lässt sich am 13.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird RESORTTRUST die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 23,83 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 24,13 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 60,33 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 56,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 96,67 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 95,19 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 261,13 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 249,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at