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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: RingCentral A legt Quartalsergebnis vor

RingCentral A lädt am 07.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

15 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,17 USD aus. Im letzten Jahr hatte RingCentral A einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll RingCentral A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 642,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 612,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,85 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,480 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 16 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,63 Milliarden USD, gegenüber 2,52 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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