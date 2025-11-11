Riskified Aktie
WKN DE: A3CWBA / ISIN: IL0011786493
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Riskified stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Riskified wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 80,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,182 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 341,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 327,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Riskified Ltd. Registered Shs -A-mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Riskified stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Riskified legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.08.25
|Ausblick: Riskified legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Riskified stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Riskified Ltd. Registered Shs -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Riskified Ltd. Registered Shs -A-
|4,28
|1,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.