Ausblick: Riskified stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Riskified wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,030 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 1,81 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 80,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 78,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,182 USD je Aktie, gegenüber -0,200 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 341,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 327,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at