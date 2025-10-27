Ausblick: Rocky Brands veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Rocky Brands lässt sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Rocky Brands die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,900 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Rocky Brands ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,11 Prozent auf 122,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 114,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,79 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,52 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 476,0 Millionen USD, gegenüber 453,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at