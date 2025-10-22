Roper Technolgies Aktie

WKN: 883563 / ISIN: US7766961061

22.10.2025 07:01:06

Ausblick: Roper Technolgies gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Roper Technolgies wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,11 USD je Aktie gegenüber 3,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent auf 2,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,93 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Roper Technolgies Inc.

Analysen zu Roper Technolgies Inc.

Aktien in diesem Artikel

Roper Technolgies Inc. 433,50 -0,76%

