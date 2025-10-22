Roper Technolgies Aktie
Ausblick: Roper Technolgies gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Roper Technolgies wird am 23.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 5,11 USD je Aktie gegenüber 3,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,83 Prozent auf 2,03 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,76 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
17 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,99 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 14,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 7,93 Milliarden USD, gegenüber 7,04 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
