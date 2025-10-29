Ausblick: Royal Dutch Shell legt Quartalsergebnis vor

Royal Dutch Shell wird am 30.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,65 USD. Dies würde einem Zuwachs von 18,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Royal Dutch Shell 1,39 USD je Aktie vermeldete.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 68,21 Milliarden USD gegenüber 71,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 5,03 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 27 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,36 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,10 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 269,96 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 273,87 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at