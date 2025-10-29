Ausblick: RPC verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

RPC stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,065 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 20,46 Prozent auf 406,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte RPC noch 337,7 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,258 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,430 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,42 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at