Ausblick: Safe Bulkers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Safe Bulkers präsentiert in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,096 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 66,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,346 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 260,7 Millionen USD, gegenüber 307,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at