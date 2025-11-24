Safe Bulkers Aktie
Ausblick: Safe Bulkers präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Safe Bulkers präsentiert in der am 25.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,096 USD gegenüber 0,220 USD im Vorjahresquartal.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 66,1 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 12,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 75,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,346 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 260,7 Millionen USD, gegenüber 307,6 Millionen USD im Vorjahr.
