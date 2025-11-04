Samp a Aktie

Samp a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EWDB / ISIN: FI4000552500

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sampo A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sampo A lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,138 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A 0,120 EUR je Aktie eingenommen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 19,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,83 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,27 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,450 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,09 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,65 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sampo Plc Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu Sampo Plc Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sampo Plc Registered Shs -A- 9,62 0,25% Sampo Plc Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen