Ausblick: Sampo A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Sampo A lädt am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,138 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Sampo A 0,120 EUR je Aktie eingenommen.

9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 19,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,83 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,27 Milliarden EUR aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,527 EUR aus, während im Vorjahreszeitraum 0,450 EUR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,09 Milliarden EUR in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,65 Milliarden EUR im Vorjahr.

