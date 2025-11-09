Ausblick: Sanlorenzo öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sanlorenzo präsentiert in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,778 EUR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 6,27 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,830 EUR je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 262,2 Millionen EUR. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 265,9 Millionen EUR aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,95 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 963,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

