Erste Schätzungen: Sanlorenzo stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sanlorenzo veröffentlicht voraussichtlich am 13.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,778 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 EUR je Aktie erzielt worden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 265,9 Millionen EUR – das würde einem Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 262,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,96 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,95 EUR je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,02 Milliarden EUR, gegenüber 963,4 Millionen EUR im Vorjahr.
