Sanwa Shutter CorpShs Aktie

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WKN: 851742 / ISIN: JP3344400001

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Sanwa Shutter legt Quartalsergebnis vor

Sanwa Shutter äußert sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 89,19 JPY aus. Im letzten Jahr hatte Sanwa Shutter einen Gewinn von 93,51 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Sanwa Shutter im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 196,62 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 187,27 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 4,99 Prozent gesteigert.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 273,29 JPY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 264,61 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 665,31 Milliarden JPY, gegenüber 662,38 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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