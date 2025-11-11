Sapporo Holdings Aktie

WKN: 851177 / ISIN: JP3320800000

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Sapporo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sapporo äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 98,90 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 69,62 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Sapporo in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,99 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 133,80 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 137,93 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 159,37 JPY je Aktie aus. Im Vorjahr waren 99,00 JPY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 536,57 Milliarden JPY, gegenüber 530,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

