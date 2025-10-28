Sapporo Holdings Aktie
Erste Schätzungen: Sapporo legt Quartalsergebnis vor
Sapporo wird voraussichtlich am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 98,90 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 42,06 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 69,62 JPY je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll Sapporo mit einem Umsatz von insgesamt 133,80 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 137,93 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2,99 Prozent verringert.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 159,37 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 99,00 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 536,57 Milliarden JPY, gegenüber 530,78 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.
