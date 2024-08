Ausblick: Scandinavian Tobacco Group AS präsentiert Quartalsergebnisse

Scandinavian Tobacco Group AS lädt am 22.08.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 3,29 DKK. Das entspräche einer Verringerung von 6,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,50 DKK erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 2,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 2,29 Milliarden DKK gegenüber 2,22 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,91 DKK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 13,65 DKK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 9,09 Milliarden DKK, gegenüber 8,73 Milliarden DKK im Vorjahreszeitraum, aus.

