Scandinavian Tobacco Group AS Aktie
WKN DE: A2AD2Q / ISIN: DK0060696300
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: Scandinavian Tobacco Group AS präsentiert Quartalsergebnisse
Scandinavian Tobacco Group AS öffnet am 11.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst schätzt, dass Scandinavian Tobacco Group AS für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 3,70 DKK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 3,70 DKK auf dem gleichen Niveau gelegen.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 1,21 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 2,40 Milliarden DKK gegenüber 2,43 Milliarden DKK im Vorjahrszeitraum.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 11,26 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 11,50 DKK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 9,14 Milliarden DKK aus im Gegensatz zu 9,20 Milliarden DKK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
