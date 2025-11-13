Ausblick: Scholar Rock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scholar Rock lädt am 14.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Schätzungen von 13 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,842 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Laut einer Schätzung von 9 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 0,1 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -3,304 USD im Vergleich zu -2,470 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,3 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at