Erste Schätzungen: Scholar Rock stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Scholar Rock wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 14.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,842 USD. Das entspräche einem Verlust von 27,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,660 USD erwirtschaftet wurden.

Die Umsatzschätzungen von 9 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 0,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 0,0 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -3,304 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,470 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,3 Millionen USD, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at