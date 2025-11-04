Schrodinger Aktie
WKN DE: A2PY7M / ISIN: US80810D1037
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Schrodinger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Schrodinger wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,717 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Schrodinger in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 49,7 Millionen USD im Vergleich zu 35,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,331 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 251,8 Millionen USD, gegenüber 207,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schrodinger Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Schrodinger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: Schrodinger gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Schrodinger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)