Ausblick: Schrodinger zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Schrodinger wird am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,717 USD gegenüber -0,520 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Schrodinger in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,86 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 49,7 Millionen USD im Vergleich zu 35,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,331 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -2,580 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 251,8 Millionen USD, gegenüber 207,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at