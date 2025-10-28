Ausblick: SCSK vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

SCSK lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 61,76 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SCSK noch ein Gewinn pro Aktie von 32,04 JPY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 193,28 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 49,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SCSK einen Umsatz von 128,98 Milliarden JPY eingefahren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 202,87 JPY, gegenüber 144,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 791,08 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 596,07 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at