Ausblick: SECO Az nominativa stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

SECO Az nominativa wird am 07.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,020 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SECO Az nominativa 0,000 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 50,4 Millionen EUR – ein Plus von 14,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SECO Az nominativa 44,1 Millionen EUR erwirtschaften konnte.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,076 EUR aus. Im Vorjahr waren 0,000 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 201,3 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 183,5 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

