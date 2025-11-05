SECURITAS AB Aktie

WKN: 883870 / ISIN: SE0000163594

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

SECURITAS AB wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,88 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,03 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll SECURITAS AB 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 39,10 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SECURITAS AB 40,23 Milliarden SEK umsetzen können.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,01 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 156,27 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 161,92 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

