SECURITAS AB Aktie
WKN: 883870 / ISIN: SE0000163594
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
SECURITAS AB wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 2,88 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,03 SEK je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite soll SECURITAS AB 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 39,10 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 2,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte SECURITAS AB 40,23 Milliarden SEK umsetzen können.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 12,01 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 9,01 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt von insgesamt 156,27 Milliarden SEK aus im Gegensatz zu 161,92 Milliarden SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SECURITAS ABmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: SECURITAS AB legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: SECURITAS AB legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
15.07.25
|Erste Schätzungen: SECURITAS AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: SECURITAS AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu SECURITAS ABmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|SECURITAS AB
|12,37
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.