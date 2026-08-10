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WKN DE: A2QG88 / ISIN: US81578P1066
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Seer A präsentiert Quartalsergebnisse
Seer A wird am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,270 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 12,35 Prozent auf 3,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Seer A noch 4,1 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -1,045 USD, gegenüber -1,280 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 16,2 Millionen USD im Vergleich zu 16,1 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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