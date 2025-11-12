Ausblick: SEIBU gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SEIBU wird am 13.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 12,00 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 94,13 Prozent verringert. Damals waren 204,37 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 126,54 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Minus von 0,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,86 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 110,87 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 901,99 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 513,41 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 901,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at