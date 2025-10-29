Erste Schätzungen: SEIBU legt Quartalsergebnis vor

SEIBU stellt voraussichtlich am 13.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 12,00 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 94,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 204,37 JPY erwirtschaftet wurden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 0,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 126,54 Milliarden JPY gegenüber 126,86 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 7 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 109,77 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 901,99 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 515,45 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 901,13 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at