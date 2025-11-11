Ausblick: Senco Gold stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Senco Gold lädt am 12.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 1,00 INR je Aktie gegenüber 0,780 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Senco Gold nach den Prognosen von 4 Analysten 16,58 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 15,00 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,21 INR im Vergleich zu 10,09 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 75,65 Milliarden INR, gegenüber 63,28 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

