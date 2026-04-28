Service Aktie
WKN: 859232 / ISIN: US8175651046
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28.04.2026 07:01:06
Ausblick: Service legt Quartalsergebnis vor
Service öffnet am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Service noch 0,980 USD je Aktie eingenommen.
Service soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,10 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,20 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,80 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,44 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,31 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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