Ausblick: Shanghai Baosight Software verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Baosight Software präsentiert in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 0,150 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Baosight Software 0,210 CNY je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 2,65 Milliarden CNY aus – eine Minderung von 12,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Shanghai Baosight Software einen Umsatz von 3,01 Milliarden CNY eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,640 CNY, wohingegen im Vorjahr noch 0,800 CNY vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 11,92 Milliarden CNY erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 13,60 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at